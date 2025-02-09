المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 30 مريضاً فلسطينياً منذ بدء الهدنة

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» نحو 30 مريضاً، منذ بدء الهدنة وخروج المرضى من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

وقال المدير الطبي للمستشفى الدكتور محمد راشد الكعبي، إنه قدم، منذ تدشينه، خدماته العلاجية لـ7534 حالة مرضية من الأشقاء الفلسطينيين، وأجرى 2561 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، كما قدّم خدمات العلاج الطبيعي لنحو 2850 حالة، وتم تركيب 21 طرفاً صناعياً للحالات المحتاجة.

وأكّد أن المستشفى الإماراتي العائم، سيواصل تقديم خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإغاثية وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمحتاجين.

ويأتي هذا المستشفى كجزء من المبادرات الإنسانية المستمرة، التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك الجراحات الطارئة، والرعاية الصحية الأولية، والعلاج المتقدم، بإشراف كوادر طبية مؤهلة وبأحدث المعدات والتجهيزات.

وأكّد أن هذه المبادرة تعكس قيم التضامن الإنساني لدولة الإمارات، التي تضع الإنسان وصحته في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تقديم الدعم المستدام، لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المتضررة.

• إجراء 2561 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، وتركيب 21 طرفاً صناعياً للحالات المحتاجة.