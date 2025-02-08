محمد بن راشد: مستمرون في تنفيذ المشاريع الكبرى لينعم المواطن بالسكن النموذجي المنشود

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم السكني للمواطنين في منطقة وادي العمردي في دبي، والذي يضم 672 فيلا سكنية قيد الإنشاء بكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار درهم، إضافة إلى أسواق وقفية ومسجد وحديقة عامة ومرافق خدمية صممت لتلبية احتياجات الأسر المواطنة.

ويأتي المجمع السكني الجديد بمتابعة مباشرة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتخليداً لذكرى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله.

ويدعم المجمع السكني برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أطلقته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

بيئة سكنية متكاملة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «المجمعات السكنية الجديدة للمواطنين تمثل تطوراً كبيراً في معايير مرافق البنية التحتية للأحياء الجديدة في دبي.. هدفنا أن يحظى كل مواطن ببيئة سكنية متكاملة تعزز استقراره وراحته وتسهم في تمكينه من الحصول على أفضل شروط العيش والرفاهية».

وأضاف سموه: «مجمع راشد بن محمد السكني تتابعه مباشرة الشيخة هند بنت مكتوم.. مشروع نموذجي جديد يضاف إلى لوحة العمران العصري والازدهار في دبي، ويضم 672 فيلا سكنية قيد الإنشاء، ومرافق خدمية تواكب أعلى معايير الجودة لتلبية مواصفات السكن الكريم للأسرة المواطنة».

وتابع سموه: «مستمرون في تنفيذ المشاريع الكبرى لينعم المواطن بالسكن النموذجي الذي ينشده، بما يسهم في ضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتحفيز جميع الأفراد على العمل البنّاء المبدع، والارتقاء بسقف الطموحات إلى آفاق غير محدودة تعزز المسيرة التنموية لإمارة دبي، وتجربتها الرائدة ومكانتها في العالم».

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مواصفات المشروع، مؤكّداً أنه يُعد نموذجاً متقدماً للمجمعات السكنية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار للأسرة المواطنة.

عناصر الأحياء النموذجية

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مخطط للمشروع، الذي ينفذه المكتب الهندسي التابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يشتمل المجمع على عناصر الأحياء النموذجية، التي تتميز بزيادة المساحات الخضراء والمفتوحة، والربط بين أنحاء المنطقة، ما يوفر تنقلاً آمناً وسهلاً في تلك الأحياء دون الحاجة للمركبات.

واستمع سموه إلى شرح حول المجمع الذي يضم مسجداً يحمل اسم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وأسواقاً وقفية تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة الاقتصادية، ومرافق خدمية، إلى جانب حديقة عامة توفر مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، كما روعي في تصاميم الفلل السكنية أفضل توزيع للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة.

كما اطلع سموه على مراحل تنفيذ المشروع، والذي يضم أربع مراحل، تشمل المرحلة الأولى بناء 124 مسكناً يتم الانتهاء منها في عام 2026، و208 مساكن في المرحلة الثانية وسيتم إنجازها في عام 2027، و199 مسكناً في المرحلة الثالثة ويتم تسليمها في 2029، و141 مسكناً في المرحلة الرابعة يتم الانتهاء منها في عام 2032.

تحسين جودة الحياة

ويسهم المجمع السكني الجديد في تحقيق أحد أهم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، والمتمثلة في أن تكون دبي المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية.

ويأتي المشروع ضمن البرنامج الحكومي لإسكان المواطنين، الذي يندرج ضمن مبادرات «خطة دبي الحضرية 2040» التي تصبّ في إطار الجهود الحثيثة لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري، وترسيخ الأمن الاجتماعي وتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين.

ووفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، يسهم برنامج إسكان المواطنين بالإمارة في توفير الاحتياجات السكنية المستقبلية، من خلال التخطيط الأمثل للمساحات المتوافرة في الإمارة، بما يضمن استدامة مخزون الأراضي وفق اشتراطات ومعايير محددة، إضافة إلى إيجاد بدائل متنوّعة للوحدات السكنية، وتطوير مناطق إسكان المواطنين، من خلال توفير متطلبات جودة الحياة فيها، بما في ذلك المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية.

محمد بن راشد:

. المجمعات السكنية الجديدة للمواطنين تمثل تطوراً كبيراً في معايير مرافق البنية التحتية للأحياء الجديدة في دبي.

. هدفنا أن يحظى كل مواطن ببيئة سكنية متكاملة تعزز استقراره وراحته، وتسهم في تمكينه من الحصول على أفضل شروط العيش والرفاهية.

. مجمع راشد بن محمد السكني تتابعه مباشرة الشيخة هند بنت مكتوم.. مشروع نموذجي جديد يضاف إلى لوحة العمران العصري والازدهار في دبي.

4 مراحل للمشروع

. 124 مسكناً في المرحلة الأولى، يتم الانتهاء منها في عام 2026.

. 208 مساكن في المرحلة الثانية، سيتم إنجازها في عام 2027.

. 199 مسكناً في المرحلة الثالثة، سيتم تسليمها في 2029.

141 مسكناً في المرحلة الرابعة، سيتم الانتهاء منها في عام 2032.

مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم السكني:

• يقع في منطقة وادي العمردي في دبي.

• يدعم برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.

• يضم مسجداً يحمل اسم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله.

• يشتمل على أسواق وقفية ومرافق خدمية وحديقة عامة توفر مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال.

• روعي في تصاميم الفلل السكنية أفضل توزيع للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة.

• يشتمل على عناصر الأحياء النموذجية التي تتميز بزيادة المساحات الخضراء والمفتوحة.