أول إعلامية إماراتية تحصل على تبعية الأمم المتحدة بعضوية اتحاد الإعلاميين العرب

حصلت الإعلامية نجلاء الدوخي على تبعية الأمم المتحدة وذلك بعد حصولها على عضوية اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة، لتكون بذلك أول إعلامية إماراتية تحقق هذا الإنجاز. جاء هذا التتويج بناءً على الدور البارز الذي تقوم به نجلاء الدوخي في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إذ تم ترشيحها للحصول على عضوية اتحاد الإعلاميين العرب وتبعية الأمم المتحدة من قبل مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري.

وقال رئيس الإعلاميين العرب واتحاد المبدعين العرب أعضاء الأمم المتحدة الدكتور أحمد نور، ، إن حصول نجلاء الدوخي على عضوية الأمم المتحدة يأتي تقديراً لجهود نجلاء الدوخي في مجال الإعلام ودورها الفعال في تعزيز مكانة الإعلام الإماراتي على المستوى الدولي، إذ تشغل منصب مدير إدارة التسويق والاتصال الحكومي في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

وأكد الفريق محمد المري، أن اختيار نجلاء الدوخي جاء تقديرًا لإسهاماتها البارزة في تطوير استراتيجيات الاتصال والتسويق الحكومي وتعزيز السمعة المؤسسية. لافتاً إلى أن جهودها ساهمت في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مما دعم مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجال الخدمات الحكومية.

بدورها أعربت نجلاء الدوخي عن شكرها وامتنانها للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على دعمها وترشيحها لهذه العضوية. مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليحدث لولا توجيهات ودعم قيادة إقامة دبي المستمر لي في مسيرتي المهنية. لافتة إلى ان العمل الجماعي والتعاون هو المفتاح لتحقيق النجاحات، مؤكدة على التزامها للمساهمة في تعزيز مكانة الإعلام الإماراتي على الساحة الدولية."