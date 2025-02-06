تكريم الفائزين بجائزة «زايد للأخوة الإنسانية 2025»

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مراسم حفل تكريم الفائزين بالدورة السادسة من جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وأُقيمت مراسم التكريم في صرح زايد المؤسِّس بالعاصمة أبوظبي، بحضور نخبة من القادة العالميين والشخصيات البارزة ومناصري العمل الإنساني، من بينهم رئيس جمهورية تيمور الشرقية، خوسيه راموس هورتا، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسّس، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، والسيدة الأولى لجمهورية كولومبيا، فيرونيكا ديل سوكورو ألكوسير غارسيا، والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل.

وتزامن هذا التكريم مع الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي أقرّته الأمم المتحدة بالإجماع، إحياءً لذكرى توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقّعها كل من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي يوم الرابع من فبراير 2019.