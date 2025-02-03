حكومة دبي تعلن انضمام "تابي" إلى منظومة "سداد دبي" كأحد خيارات الدفع الرقمي

أعلنت حكومة دبي، ممثلة بدبي الرقمية ودائرة المالية عن انضمام "تابي" إلى منصة "سداد دبي"، التي تمثل مظلّة موحدة لمزودي الخدمات والجهات الحكومية، حيث تمكّنهم من توفير خدمات الدفع الآجل للمتعاملين على مدار الساعة، كما تمكّن المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة من إجراء عمليات الدفع بواسطة طرق دفع متعددة بكل سهولة وأمان، من خلال إتاحة خيارات تقسيط مرنة تعزز راحة المتعاملين ويتيح لهم إدارة التزاماتهم المالية بفاعلية.

بموجب هذه الخطوة تنضم "تابي" إلى قائمة من وسائل الدفع العديدة المتاحة على منصة سداد دبي، ومن بينها البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، والمحافظ الذكية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وآبل باي، وغوغل باي، ما يتيح للمتعاملين من الأفراد والشركات خيارات واسعة تسهم في تسهيل معاملاتهم، بما ينسجم مع توجهات دبي الرقمية وأهدافها برقمنة الحياة في دبي بما يشمل تعزيز ركائز النشاط الاقتصادي الرقمي.

تنفيذ استراتيجيات دبي المستقبلية

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن الدائرة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجيات دبي المستقبلية، وعلى رأسها استراتيجية دبي اللانقدية، التي قال إنها تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للارتقاء بمكانة الإمارة على خريطة مستقبل الأعمال والاستثمار في العالم. وأوضح أن مبادرة خدمات السداد الآجل تصبّ في جهود تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تقديم منظومة خدمات حكومية راقية ومتكاملة.

وأضاف آل صالح: "يمثل إطلاق خدمات السداد الآجل عبر بوابة سداد دبي خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية دبي المتمثلة بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتدعم استدامة المال العام، انطلاقًا من التزامنا الراسخ بإتاحة أفضل السبل للتيسير على المتعاملين، بما ينسجم مع أهداف دبي لتكون إحدى أذكى المدن في العالم".

وعلّق المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، على هذه الخطوة قائلاً: "إن انضمام "تابي" إلى منصة سداد دبي يمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل التعاملات المالية على مستوى الأفراد والمؤسسات على السواء. كما تعكس هذه الخطوة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ترسيخ التحول الرقمي كثقافة وممارسة على أوسع نطاق، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة. ونحن سعداء بانضمام "تابي" إلى منظومة الدفع الرقمي لحكومة دبي، لما تمثله "تابي" من أسلوب دفع قائم على الثقة وتسهيل معاملات الأفراد، ولما حققته هذه الشركة من نجاحات على مدى السنوات الأخيرة حيث أصبحت من الأسماء المعروفة والمتداولة في مجال الدفع الرقمي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة."

أسلوب الحياة الرقمي

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري: "يمثل الدفع الرقمي جزءاً محورياً من أسلوب الحياة الرقمي، ومن الاقتصاد الرقمي في دبي. ويشكل دخول شركات من القطاع الخاص إلى منظومة "سداد دبي" التي تديرها دبي الرقمية خطوة مهمة تعزز ثقة المتعاملين بالمدفوعات الرقمية، ويشكل دفعة قوية ترفد جهود التحول الرقمي في الإمارة. نحرص في دبي الرقمية على تشجيع انضمام جميع الشركات التي توفر حلول الدفع الرقمي إلى "سداد دبي" وصولاً إلى هدفنا الرئيسي المتمثل في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وإنجاز مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية التي تنص على رقمنة الحياة في دبي".

منافع متعددة للمجتمع والاقتصاد

ويكفل إطلاق خدمات السداد الآجل عبر بوابة سداد دبي العديد من المنافع للمجتمع، وفق ما أكد أحمد على مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، الذي قال إن تلك المنافع تتضمن تعزيز المرونة المالية للأفراد والشركات، وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنظيم نفقاتها، وتسهم في تقليل الأعباء المالية، وتحفيز المجتمع على تسوية الرسوم المتراكمة من دون ضغوط.

وأضاف: "تعتمد خدمات السداد الآجل على تقنيات حديثة وعلاقات شراكة استراتيجية مع شركات متخصصة، مثل "تابي"، لإتاحة تجربة متكاملة تضمن للمتعاملين الراحة وسهولة الاستخدام. وتعكس هذه المبادرة التزام دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيق حلول مبتكرة تجعل من الإمارة نموذجًا يُحتذى به في تقديم الخدمات الحكومية".

الاستفادة من خدمات السداد

من ناحيتها، دعت مدير إدارة الخدمات المالية الذكية في مالية دبي، آمنة محمد لوتاه، جميع المتعاملين مع حكومة دبي من أفراد وشركات، للاستفادة من خدمات السداد الآجل عبر بوابة الدفع الحكومية الذكية "سداد دبي"، موضحة أن حكومة دبي تشجع الجميع على الاستفادة من المبادرة الجديدة التي تتيح الوصول إلى خيارات دفع مرنة وآمنة.

وقالت: "هذه المبادرة ليست مجرد خدمة إضافية، وإنما تأكيد على التزامنا بجعل تجربة المتعاملين مع حكومة دبي أكثر سهولة ومرونة، انطلاقًا من حرصنا على وضع المتعاملين في صلب عملنا، وسعينا لتحقيق سعادتهم ورفاهيتهم".وتعد منظومة "سداد دبي" الإطار الجامع للعديد من وسائل الدفع، وتقوم على تشغيلها وتطويرها حكومة دبي، وهي تمثل خدمة مشتركة لمزودي الخدمات والجهات الحكومية، بهدف إجراء عمليات الدفع الإلكتروني من خلال عدة قنوات كالهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية ومنافذ الخدمة (الأكشاك) والأجهزة الذكية. وتدعم هذه الخدمة العديد من طرق الدفع مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، والمحافظ الذكية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وآبل باي، وغوغل باي. وتمتاز خدمات "سداد دبي" بأنها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية وفي مقدمتها معايير PCI DSS ومعايير ISO27001.

وتفصيلاً لآلية التقسيط، فإن المتعامل يختار الخدمة المراد الدفع لها من موقع مزود الخدمة، ثم يتم تحويله إلى صفحة "سداد دبي" ليختار بين عدة خيارات دفع متاحة، ومن بينها "تابي"، وبعد التحقق من هوية المتعامل عن طريق كلمة المرور لمرة واحدة للوصول إلى بيانات حسابه في "تابي"، ثم يتم تحديد الدفعات التي سيجري تقسيطها للمتعامل، حيث يمكنه تسديد قيمة مشترياته على 4 دفعات شهرية.

وتعد منظومة "سداد دبي" منظومة خدمية مركزية مشتركة، تسهم في تمكين التحول الرقمي لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، انسجاماً مع استراتيجية دبي الرقمية برقمنة الحياة في دبي ودعم أسس الاقتصاد الرقمي في الإمارة