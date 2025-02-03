متحف المستقبل يستعرض نموذج «التاكسي الجوي»

أعلن متحف المستقبل وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة «جوبي للطيران»، عن عرض نموذج «التاكسي الجوي» ضمن طابق «المستقبل اليوم» في المتحف، وذلك بهدف تعريف الزوار من مختلف أنحاء العالم بمستقبل النقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، وفي إطار جهود تحقيق «استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة 2030».

ويُعد مشروع «التاكسي الجوي» أحد مشاريع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، حيث يتميز بتقنياته الكهربائية المتقدمة بالكامل، التي تضمن الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يؤكد التزام دبي بتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خالد العوضي، في بيان صحافي، أمس: «إن عرض نموذج التاكسي الجوي في متحف المستقبل، يعبر عن طموحات وتوجهات إمارة دبي لاستشراف التنقّل في هذه المدينة النابضة بالحياة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، ماجد المنصوري: «تجسد استضافة متحف المستقبل لنموذج التاكسي الجوي حرص دبي على الريادة في تصميم وصناعة المستقبل، وتعريف زوار المتحف بالمشاريع المستقبلية التي سيجري تنفيذها بدبي في المستقبل القريب». وأضاف: «تأتي هذه الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي في إطار دور متحف المستقبل باحتضان الأفكار الملهمة والمشاريع المبتكرة والمبادرات الواعدة وتشجيع التفكير المستقبلي والإيجابي، وتبني عقلية الابتكار، وتوفير بيئة مشجعة للإبداع ومواكبة التوجهات العالمية، بما يعكس رؤية دبي المستقبلية، وحرصها على دعم كل الجهود والأفكار الخلاقة التي تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع تحقيقاً لتطلعات القيادة».

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن التاكسي الجوي «جوبي S4» يتميّز بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبّب في أي انبعاثات ضارة للبيئة. وأفادت بأن التاكسي الجوي يحتوي على ست مراوح، وأربع حزم من البطاريات، تمنحه القدرة على الطيران لمسافة 161 كيلومتراً، بينما تصل سرعته القصوى إلى 322 كيلومتراً في الساعة. ويتسع التاكسي الجوي لأربعة ركاب إضافة إلى طيّار، ويمتاز بمستوى ضجيج منخفض مقارنة بضجيج الطائرات المروحية.

وقالت إن من المقرر تقديم خدمة التاكسي الجوي في المرحلة الأولى من خلال أربعة مواقع، الأول يقع بالقرب من مطار دبي الدولي، والثاني وسط المدينة «منطقة داون تاون»، والثالث في دبي مارينا، أمّا الرابع فسيكون في نخلة جميرا.

وأضافت أن التاكسي الجوي سيوفر خدمة جديدة مميزة لسكان وزوّار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 12 دقيقة، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقل الفردية مثل السكوتر الكهربائي، والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة سلسة للركاب. وتقدّر الطاقة الاستيعابية القصوى للمحطة بنحو 42 ألف عملية هبوط للتاكسي الجوي سنوياً، لخدمة نحو 170 ألف راكب في العام الواحد.