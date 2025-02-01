الإمارات تعزّي وتتضامن مع الهند في حادثة التدافع

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، في ضحايا حادثة التدافع في ولاية أوتار براديش، خلال مهرجان كومبه ميلا الديني، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وعن تمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.