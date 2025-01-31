رئيس الدولة يزور أحمد خليفة السويدي في منزله بأبوظبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في منزله بأبوظبي، واطمأن سموه على صحته.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع السويدي وأفراد أسرته والحضور الذين رحبوا بسموه، معربين عن سعادتهم بزيارته وتقديرهم لحرصه الدائم على التواصل مع أبناء الوطن، واهتمامه بتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي.