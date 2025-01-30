تفاهم بين «محمد بن راشد للفضاء» وشركة يابانية لاستخدام التوأمة الرقمية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «SpaceData» اليابانية، الشركة الناشئة المتخصصة في البحث والتطوير في مجال الفضاء والتقنيات الرقمية، بهدف تطوير منصة توأمة رقمية، موضحاً أن التوأم الرقمي هو نموذج افتراضي يقدّم نسخة عن جسم أو شيء ما أو نظام، أو عملية، ما يساعد الجهات المختلفة على اختبار حالات قد تحصل في الواقع، وتوقُّع نتائجها بهدف اتخاذ قرارات صائبة.

وبموجب هذه المذكرة، ستعمل «SpaceData» على تقديم منصة توأمة رقمية للقمر، أما على الصعيد الاقتصادي، فستقدم الشركة منصة توأمة رقمية مفصلة لكوكب الأرض.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء، في بيان صحافي أمس، أن شركة «SpaceData»، ستوفر بيئة محاكاة رقمية متقدمة باستخدام بيانات المستكشف راشد، ما يسهم في تحسين كفاءة ودقة المهمات المستقبلية، كما ستطور الشركة نموذجاً رقمياً لمحاكاة سطح القمر بدقة عالية، يتضمن بيانات ثلاثية الأبعاد مكانية وفيزيائية، بهدف تعزيز تدريب روّاد الفضاء الإماراتيين، وتمكينهم من إجراء عمليات استكشاف آمنة وفاعلة.

أما في مجال التنمية الحضرية، فستعمل الشركة على إنشاء منصة توأمة رقمية شاملة لمدينة دبي، بهدف تعزيز السياحة الافتراضية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وستوفر المنصة تجارب رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، ما يفتح آفاقاً جديدة للسياحة العالمية، كما ستدمج المنصة بيانات الأقمار الاصطناعية والأرصاد الجوية لإنشاء نموذج رقمي لتوقع الكوارث، حيث يركز على محاكاة الكوارث المحتملة، وتعزيز مستويات السلامة في المدينة.

وقال مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في مركز محمد بن راشد للفضاء، عدنان الريس: «تُعدّ شراكتنا مع شركة (SpaceData) خطوة استراتيجية نحو دمج تقنية التوأمة الرقمية المتقدمة في مشاريعنا الفضائية، ومن خلال هذه الاتفاقية نسعى إلى تعزيز دقة مهماتنا لاستكشاف القمر، وتطوير بيئة تدريب مبتكرة لروّاد الفضاء، ودعم رؤية دبي للنمو المستدام عبر منصات رقمية حديثة، معاً سنسهم في رسم مستقبل استكشاف الفضاء وفتح آفاق جديدة تدفع تقدم البشرية».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «SpaceData»، أتسوشي تاكاتا: «شراكتنا مع مركز محمد بن راشد للفضاء تمثّل خطوة محورية في مسيرتنا لتطوير تقنية التوأمة الرقمية، وتوسيع نطاق تأثيرها في مجال استكشاف الفضاء».