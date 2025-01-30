حمدان بن محمد: بلادنا واحة أمن وأمان واستقرار وازدهار

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، حفل تخريج الدفعة الـ32 من الطلبة المرشحين وعددهم 62 طالباً، والدفعة الخامسة من الطالبات المرشحات وعددهن 17 طالبة، في ميدان أكاديمية شرطة دبي.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية شرطة دبي، والتي شملت 79 من المرشحين والمرشحات في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وذلك في ميدان أكاديمية شرطة دبي... فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه شرطة دبي وأكاديميتها، التي خرّجت منذ تأسيسها في عام 1987 أكثر من 7800 خريج وخريجة، وأصبحت اليوم مرجعاً في تطوير المهارات والقدرات الشُرطية».

وأضاف سموه: «نبارك لجميع الخريجين ولذويهم ولمجتمعنا، ونتطلع لمساهمات كل فرد منهم في خدمة الدار وأهلها، ولتبقى بلادنا واحة أمن وأمان واستقرار وازدهار».

حضر الحفل سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وعدد من الوزراء، ومديري الدوائر الحكومية، والقيادات العسكرية والشرطية، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعيان البلاد، إضافة إلى أولياء أمور وذوي الخريجين.

وبدأ الحفل لدى وصول سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى المنصة الرئيسة في ميدان الأكاديمية بعزف السلام الوطني، عقب ذلك تفقد سموّه طابور الخريجين، ثم استمع الحضور إلى تلاوة لآيات من الذكر الحكيم.

ثم قدّم الخريجون أمام سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور، عرضاً تضمن تشكيلاً لصورة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً وعرفاناً لشخص سموّه، وتوجيهاته السديدة، ودعمه اللامحدود لأبناء وبنات الوطن في مختلف القطاعات، وبالتزامن مع إعلان سموّه عام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسّد رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وأبرزت العروض والتشكيلات، المهارات العسكرية والمستوى العالي من اللياقة البدنية والانضباط الذي يتحلى به الخريجون والخريجات.

بعد ذلك كرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، المتفوقين الأوائل، حيث قلّدهم سموّه أوسمة التفوق، وبارك لهم التخرّج، متمنياً لهم مسيرة ناجحة ومتميزة في خدمة الوطن.

عقب ذلك، جرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدورة 32 إلى الدورة 33 مصحوبة بأدائهم قسماً بأن يحافظوا على العلم مرفوعاً عالياً، وقبيل انصراف طابور العرض أقسم الخريجون بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن يحترموا دستورها وقوانينها، وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها حامينَ علمها، مطيعين جميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات.

والتقطت لسموّه الصور التذكارية مع الخريجين، ومن ثم مع منتسبي دبلوم الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) في نسخته الثانية، وهو الدبلوم التخصصي الأمني الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والهادف إلى تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية والأدوات التي تساعدهم على تنمية المعارف في التوجهات الأمنية العالمية، بما يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات وإمارة دبي على المستوى الدولي في المجال التعليمي والتدريبي.

وأكد مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، الجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية، بإشراف مباشر من القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، الفريق عبدالله خليفة المري، لتخريج كوكبة من الضباط المميزين، القادرين على مواكبة التحديات الأمنية، وخدمة دولة الإمارات بشكل خاص، والدول الشقيقة بشكل عام.

وأضاف الجمال: «يسطر الخريجون هذا اليوم إضافة جديدة لمسيرة نجاح دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الرؤية الحكيمة، والقيادة الملهمة، التي تمثل نموذجاً فريداً في بناء الأوطان، من خلال تمكين أبناء الإمارات، إيماناً من سموّه بأن الشباب هم ثروة الوطن الحقيقية».

وتابع: «نستلهم في القيادة العامة لشرطة دبي، من كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال في أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «الأخ والقائد الذي ألهم الأجيال، ورسّخ نهج القيادة الاستثنائية القائمة على الحكمة والعمل الدؤوب».

عبدالله المري يهنئ الخريجين وأولياء الأمور

أكد القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، أن الأكاديمية مرجع في تطوير القدرات الشرطية، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما هنّأ الطلبة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور بهذا الإنجاز المميز، مُثنياً على عروضهم وتشكيلاتهم العسكرية، ومؤكداً أن إعلان صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عاماً للمجتمع»، يؤكد حرص سموّه على تماسك وترابط المجتمع الإماراتي، والحفاظ على هويته وخصوصيته، وتلاحم أفراده، ما يعني وطناً قوياً قادراً على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، والمضي إلى المستقبل بريادة وتميز.

ولي عهد دبي:

. فخورون بمستوى شرطة دبي وأكاديميتها التي خرّجت، منذ تأسيسها في عام 1987، أكثر من 7800 خريج وخريجة، وأصبحت اليوم مرجعاً في تطوير القدرات الشرطية.

. نبارك لجميع الخريجين ولذويهم ولمجتمعنا، ونتطلع لمساهمات كل فرد منهم في خدمة الدار وأهلها.