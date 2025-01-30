رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات والعالم، متمنياً أن يكون العام الجديد عام سعادة وتنمية واستقرار لهم ولشعوب العالم كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس» أمس: «خالص التهاني للمحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات والعالم، وأتمنى أن يكون العام الجديد عام سعادة وتنمية واستقرار لهم ولشعوب العالم كافة».