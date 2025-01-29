محمد القرقاوي: القمة العالمية للحكومات 2025: منصة عالمية متجددة لصناعة المستقبل

كشف وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد عبدالله القرقاوي تفاصيل القمة العالمية للحكومات 2025 المقرر انطلاقها الفترة من 10-12 فبراير الجاري .

وقال القرقاوي:"بتوجيهات القيادة الرشيدة.. القمة تستقطب كبار القادة وصناع القرار وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق الدورة القادمة من القمة العالمية للحكومات، التي أصبحت منذ انطلاقها عام 2013 منصة رائدة لاستشراف المستقبل، تجمع بين القادة والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات العالمية واقتراح الحلول الاستباقية.

وأضاف: "خلال 12 عامًا، نجحت القمة في استقطاب أكثر من 75 رئيس دولة وحكومة، و2800 وزير، و38.000 مشارك، كما استضافت 1700 برنامج وجلسة حوارية، وأطلقت أكبر برنامج عالمي للتبادل المعرفي الحكومي.

- مشاركة عالمية غير مسبوقة

وأفاد خلال حوار القمة الذي استضافه امس متحف المستقبل بأن القمة في نسخة 2025 تستقطب الدورة المقبلة أكثر من 4000 مشارك من كبار القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد المستقبل، حيث سيحضرها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة.

وأضاف القرقاوي: "ستشهد القمة حضور أكثر من 400 وزير، في أكبر تجمع وزاري عالمي، إلى جانب مشاركة 27 منظمة دولية، من أبرزها: المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) – وصندوق النقد الدولي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤسسة التمويل الدولية –واليونسكو الاتحاد الدولي للاتصالات و جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي.

- دور محوري للقطاع الخاص

وأكد أهمية دور القطاع الخاص إلى جانب الحكومات والمنظمات الدولية، حيث تضم مشاركات من كبار رؤساء الشركات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والنقل والسياحة والإعلام والقطاع المالي.

- “قمة القمم": 21 منتدى عالمي واجتماعات وزارية رفيعة المستوى

وأوضح القرقاوي :"تشمل القمة 21 منتدى متخصصًا تغطي مختلف القطاعات الحيوية، منها:

• منتدى الذكاء الاصطناعي

• منتدى الصحة العالمي

• منتدى التعاون من أجل التنمية – بالتعاون مع الأمم المتحدة

• منتدى المالية العامة – بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي

• منتدى التكنولوجيا والسياسات

• منتدى الإدارة الحكومية وتبادل الخبرات

• الاجتماع العربي للقيادة الشابة

إضافة إلى ذلك، تستضيف القمة 32 اجتماعًا وزاريًا، تجمع وزراء من مختلف القطاعات حول العالم لمناقشة القضايا الاستراتيجية والتعاون الدولي.

- الذكاء الاصطناعي

وقال القرقاوي :"في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، ستشهد القمة مشاركة 100 شخصية عالمية من قائمة “Time 100�? المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العالم.

- جوائز مرموقة

واضاف القرقاوي :"ضمن فعاليات القمة، سيتم تقديم 5 جوائز عالمية مرموقة تكريمًا للمبادرات والإنجازات الاستثنائية، تضم جائزة أفضل وزير في العالم – بالتعاون مع PwC. ، جائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة – لتكريم المبادرات الحكومية المبتكرة.

والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية – لدعم الحلول التكنولوجية في القطاع العام. وجائزة التميز الحكومي العالمي – لتعزيز الأداء الحكومي عالميًا. وجائزة أفضل معلم في العالم – بالشراكة مع Varkey Foundation، تكريمًا للمربين الملهمين.

- الإمارات: دولة المستقبل

وقال القرقاوي : "على مدى أسبوعين، ستجمع القمة بين الحوار والمعرفة والشراكات الاستراتيجية، حيث أكدت قيادة القمة أن الإمارات تنطلق إلى العالم كشريك رئيس في صياغة مستقبل مستدام وازدهار مشترك للبشرية، من خلال التعاون مع الحكومات، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية."

وكما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن القمة ليست مجرد حدث عالمي، بل هي "قمة القمم" التي تضع رؤية واضحة لمستقبل الإنسانية، وتعمل على مواجهة التحديات العالمية عبر الحوار والعمل الجماعي.