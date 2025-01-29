مهنئا المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة
محمد بن زايد: أتمنى أن يكون العام الجديد عام سعادة وتنمية واستقرار
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات والعالم.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "خالص التهاني للمحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات والعالم".
وتابع سموه قائلا: "وأتمنى أن يكون العام الجديد عام سعادة وتنمية واستقرار لهم ولشعوب العالم كافة".
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