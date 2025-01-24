«الوطني للأرصاد»: طقس غائم جزئياً مغبر أحياناً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وذكر المركز، في بيانه بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية وتراوح سرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 35 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول في الساعة 07:47، وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 17:56.