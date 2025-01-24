606.4 آلاف عملية تفتيش ميدانية لرصد مخالفات «نقل الركاب» في دبي

دعت هيئة الطرق والمواصلات مستخدمي وسائل النقل إلى الالتزام بالاستخدام الأمثل لوسائل النقل التابعة لها، وحثتهم على دفع تعرفة الحافلات العامة التي تعمل على خطوط النقل الداخلي وحافلات عبر المدن ووسائل النقل البحري التابعة لها، إضافة إلى الالتزام بقوانين أنشطة النقل الأخرى، مثل النقل المدرسي، ونقل الركاب بالحافلات المؤجرة، والمظلات المكيّفة، إضافة إلى دعم ومساندة الجهود، التي تبذلها لتقديم خدمات تليق بالسكان والزوار القادمين إليها من مختلف بلدان العالم.

ونفذت الفرق الميدانية التابعة للهيئة، خلال العام الماضي، 25 حملة تفتيشية، شملت 606 آلاف و430 عملية تفتيش ميدانية للوقوف على المخالفات المُرتكبة في جميع أنشطة نقل الركاب بدبي، والتي تتعلّق بالتهرّب من دفع تعرفة الحافلات العامة التي تعمل على خطوط النقل الداخلي، وحافلات عبر المدن ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة، إضافة إلى أنشطة النقل الأخرى، مثل النقل المدرسي، ونقل الركاب بالحافلات المؤجرة، والمظلات المكيّفة، والنقل الدولي.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية الميدانية في إطار حرص الهيئة على تنظيم العمليات اليومية لوسائل النقل العام في إمارة دبي، وجعل التنقّل اليومي، أكثر سهولة واستدامة.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، سعيد البلوشي: «نُظمت بعض الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وهي: القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بغرض الحد من الممارسات الخطأ، التي تحوّل بعضها إلى ظواهر، وضبط الأفعال غير المسموح بها أثناء استخدام الحافلات، مشيراً إلى الدور المهم الذي تؤديه هذه الحملات، في الحد من المخالفات والسلوكيات الخطأ، وهو ما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدّمة».

وتُنفذ الفرق الميدانية، التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات على مدار العام حملات تفتيشية تتخللها عمليات تفتيش في عدد من مناطق إمارة دبي، لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية، وبعض السلوكيات غير المقبولة، التي تؤثر بشكل سلبي في الوجه السياحي والخدمي ومكانة وسمعة الإمارة، باعتبارها مدينةً عالميةً، تتميز بتقديم خدمات راقية لساكنيها وزائريها، وسائحيها القادمين إليها من مختلف بلدان العالم، بفضل ما تتميز به من أمن وأمان، وبنى تحتية رصينة، ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.