للمهتمين.. يمكنكم رصد زحل.. الزهرة والمريخ وبعض الأجرام الأخرى يوم 25

نشر الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تغريدة دعا من خلالها المهتمين للمشاركة بليلة الرصد الفلكي يوم السبت 25 يناير في مقر المرصد على طريق أبوظبي العين، وذلك من الساعة السابعة مساء إلى التاسعة مساء، وذلك بمناسبة ظاهرة تجمع الكواكب، حيث يمكن رصد الكواكب التالية: زحل، والزهرة، ونبتون، وأورانوس، والمشتري، والمريخ، بالإضافة إلى بعض الأجرام السماوية الأخرى.