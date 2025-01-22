بنسبة زيادة 275%.. عبدالرحمن العور: تعيين 40 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 2024

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن توجهات القيادة الرشيدة، ساهمت تسجيل أرقام استثنائية في أعداد المواطنين الذين انخرطوا بالعمل في القطاع الخاص، العام الماضي حيث أظهرت الإحصاءات توظيف أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال عام واحد.

وقال العور، خلال رده في على سؤال برلماني في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، موجه من العضو، شيخة سعيد الكعبي حول " المهام الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي وأثرها على جودة حياة الموظف": "وصل إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 131 ألف مواطن في نهاية العام الماضي 2024، ويعد هذا الرقم ي استثنائياً، حيث بلغت الزيادة أكثر من 275% في عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص".

وأشار إلى وجود نمواً كبيراً في عدد المواطن والمواطنات الذين يعملون في القطاع المصرفي بالشراكة مع المصرف المركزي، حيث ارتفع عدد المواطنين بنسبة تتجاوز 38% ، في الوقت الذي تشكل فيه نسبة الاناث من المواطنين الذين يعملون في القطاع المصرفي ما نسبته 76% من المواطنين، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن هذه البيئة جاذبة للمواطنين.