طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 05:23 والجزر الأول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة37 22.

بحر عمان متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 15 80 35

دبي 22 15 80 35

الشارقة 23 16 75 30

عجمان 23 15 75 30

ام القيوين 23 13 75 30

رأس الخيمة 24 12 75 30

الفجيرة 26 19 75 35

العـين 23 13 85 25

ليوا 23 14 85 25

الرويس 21 11 75 30

السلع 20 10 75 30

دلـمـا 20 15 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 23 18 80 45

أبو موسى 23 17 80 45.