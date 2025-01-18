حمدان بن محمد: 17 يناير يروي قصة الولاء المتجذر والحب الفطري للوطن
قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «في السابع عشر من يناير، نستحضر كل معاني النخوة والتفاني والعطاء».
وأضاف سموّه في منشور عبر حسابه على موقع «إكس»، أمس: «يومٌ أثبت فيه شعب الإمارات للعالم قوة تلاحمه، وقدم فيه المقيمون على أرضه نموذجاً مشرفاً في حب هذه الأرض».
وتابع سموّه: «سيبقى هذا اليوم منارة للأجيال القادمة، يروي قصة الولاء المتجذر، والحب الفِطري للوطن.. وبعون الله، وبعزيمة شعبنا، ستظل الإمارات واحةً للأمن والأمان، ورمزاً للتقدم والاستقرار».
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