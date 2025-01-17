شرطة أبوظبي تنظم استخدام الكاميرات في مهام منتسبيها

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبيها، بهدف تنظيم المسائل المتعلقة بتشغيلها أثناء تأدية المهام الشرطية والأمنية، وحفظ التسجيلات والتعامل معها، والحفاظ على سريتها وعدم إفشائها، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلامة.

وتتيح هذه الخطوة لعناصر الشرطة المكلَّفين، تشغيل الكاميرات والتسجيل في الأماكن العامة والخاصة في مهام التفتيش والقبض المصرَّح بها قانوناً، على أن تُوضَع الكاميرا في مكان واضح على الزي العسكري أو المدني بما يسمح للجمهور رؤيتها، وإعلام الموقوف أو المستوقَف عند بدء تشغيلها.

وتحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضماناً لسرية التسجيلات، على حفظها في وسائل التخزين المناسبة بالحالة ذاتها التي التقطتها الكاميرا دون أيِّ تغيير، ويحظر نشرَها أو إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطِّلاع عليها إلا لأغراض العمل الرسمي وبناءً على موافقة الجهة المختصة.