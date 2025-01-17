"النخوة الإماراتية" يتصدّر "إكس".. "17 يناير سيبقى محفورا في الذاكرة"

يصادف اليوم، 17 يناير، الذكرى السنوية الثالثة لهجمات جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة، واستهدفت منشآت مدنية.

وكان الحوثيون قد شنّوا هجوماً بالمسيّرات يوم 17 يناير 2022، أسفر عن حريق وانفجار في ثلاثة صهاريج وقود في منطقة مصفح، ووقع حادث حريق بسيط في منطقة البناء في مطار أبوظبي الدولي (مطار زايد الدولي حالياً). وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

وأكدت دراسة بحثية لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، أن هذه الهجمات كشفت هذه الهجمات عن قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الإرهابية بكفاءة عالية، وبينت النخوة الإماراتية في مد يد العون والمساندة الشرعية.

وفي هذه المناسبة تصدّر وسم #النخوة_الإماراتية، ووسم #النخوة_17_يناير قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المتابعون، من خلال الوسمين، أن الإمارات وطنٌ عصيٌ على الإرهاب، وعلى وقيادتها لا تهتزُ أمام المؤامرات، وأن الشعب الإماراتي أقوى مِن الفتن.

فقالت المتابعة حمدة: "الإمارات وطنٌ عصيٌ على الإرهاب.. وشعبٌ أقوى مِن الفتن.. وقيادةٌ لا تهتز أمام المؤامرات".

وقال متابعون إن جمع الإمارات بين الأمن والدبلوماسية عزَز مكانتها كقوة إقليمية قادرة على حماية أمنها الوطني ودعم الاستقرار في المنطقة، فقال المتابع مصعب الطنيجي: "الإمارات جمعت بين الأمن والدبلوماسية ما عزز مكانتها كقوة إقليمية قادرة على حماية أمنها الوطني ودعم الاستقرار في المنطقة.. #النخوة_الإماراتية.. أمن قوي ودبلوماسية فعالة واستقرار إقليمي أقوى".

من جانبهم عبَر متابعون عن مشاعر الفخر والاعتزاز التي تعتريهم تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرين إلى أن يوم 17 يناير سيبقى محفورا في ذاكرتهم، فقال المتابع عمر: "نستذكر في الـ17 من يناير مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة من شعب الإمارات والأحداث التي جعلت شعبنا اقوى ومتكاتف اكثر من اي وقت مضى، أدام الله على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار وحفظها من كل سوء".

كما أكد متابعون على أنه مهما بلغت حجم التحديات والصعوبات فإن دولة النخوة والإرادة والصمود ستتصدر لها، فقال المتابع عبدالله ناصر النعيمي: "مهما بلغت الصعوبات ومهما كان حجمها.. الإمارات.. دولة النخوة والإرادة والصمود في وجه الصعاب".

من جهتهم، أشاد متابعون ابلشعب الإماراتي، ووصفه بشعب الوفاء والتضحيات والنخوة والعزائم، مؤكدين أن التاريخ يشهد على ذلك، فقال المتابع علي الزوهري الكعبي: "شعب الإمارات شعب الوفاء، شعب التضحيات، شعب العزائم، شعب النخوة إذا نادي المنادي.. والتاريخ يشهد".