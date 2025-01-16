3500 خبير ومتخصص في «دبي العالمي لإدارة المشاريع»

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أعمال الدورة العاشرة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، المقامة تحت شعار «مستقبل مستدام»، بمشاركة أكثر من 3500 خبير ومتخصص في مجال إدارة المشاريع من حول العالم، وذلك بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة واسعة من الخبراء العالميين، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة المشاريع، وأكثر من 55 متحدثاً محلياً وعالمياً يمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية المحلية والعالمية.

وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مقر المنتدى في مدينة جميرا، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، حيث شاهد سموّه فيلماً تعريفياً قصيراً حول المنتدى، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومعهد إدارة المشاريع (PMI).

وسلّط الفيلم الضوء على التنمية الشاملة في إمارة دبي، التي تأتي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيز جودة الحياة، وجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، كما أوضح مراحل تطور المنتدى خلال دوراته الماضية ونجاحه في ترسيخ مكانته على الأجندة العالمية للفعاليات والأحداث الدولية.

الإدارة وأسلوب العمل

وألقى المدرب السابق لفريق أرسنال، الحائز وسام الإمبراطورية البريطانية، رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، آرسين فينجر، الكلمة الرئيسة خلال افتتاح المنتدى، تحدث فيها عن الشغف الذي أوصله لتدريب نادي أرسنال، واستعرض الخطوات التي يحتاج إليها الشخص عند وصوله إلى منصب ومكان جديدين، والتأثير المحتمل الذي يمكن تحقيقه كقائد أو مدير جديد، وتطرق إلى الشراكة التي جمعت نادي أرسنال بشركة «طيران الإمارات»، التي أسهمت في بناء علاقة مميّزة بين الجانبين.

واستعرض فينجر خطوات مهمة في مسيرة تطور نادي أرسنال، ومنهجية الإدارة وأسلوب العمل، والثقافة التي وضعها النادي، والتي أصبحت جزءاً من حياة اللاعبين والفنيين والإداريين، وأسهمت في تطور مستوى اللاعبين وتحقيق إنجازات استثنائية للنادي، أهمها الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبعة كؤوس للاتحاد الإنجليزي، و49 مباراة من دون أي هزيمة، كما تناول المنهجية التي اتبعها في بناء فرق ترتكز بشكل أساسي على تطوير المواهب الشابة لتحقيق الاستدامة في الإنجازات.

تكريم الرعاة

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه مطر الطاير، الشركاء المنظمين للمنتدى: هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وشمل التكريم أيضاً الراعيين الاستراتيجيين: بلدية دبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك)، والرعاة البلاتينيين: شركة دتكو، وشركة النابودة، ومجموعة بينونة الغربية (WBG)، والرعاة الذهبيين: شركة ويد آدمز للمقاولات، وجونال للإنشاءات والتجارة والصناعة، إضافة إلى شركة باركن، وشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، والرعاة الفضيين: شركة تاكسي دبي، وشركة سي دي سميث، وشركة كونكورد ستارز للمقاولات، وشركة بروكسيم، والشركة الصينية للإنشاءات الهندسية المدنية (CCECC)، والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، وشركة بارسونز، والرعاة الداعمين: شركة الزرعوني العالمية للمعدات، وشركة آر تي سي لهندسة الطرق والمرور (RTC)، وشركة خطيب وعلمي (K&A)، كما كرّم سموّه، آرسين فينجر، المتحدث الرئيس في افتتاح المنتدى.

مجسم وجدارية

وتوقف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عند مجسم لمسار المستقبل الأيقوني ضمن مشروع «دبي ووك»، الهادف إلى تحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى مسارات ومرافق المشاة على مستوى إمارة دبي، واستمع سموّه إلى شرح عن مسار الجسر الأيقوني، الذي يربط 10 مواقع حيوية في المنطقة، ويوفر طابقاً مكيفاً بمساحة 30 ألف متر مربع، ويسمح بممارسة المشي على مدار السنة، إضافة إلى 30 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة تحتوي على عناصر تظليل ومساحات خضراء تسهم في تخفيض درجات الحرارة للمشاة، ويوفر المشروع فرصاً استثمارية جديدة من خلال توفير مساحات تجارية على الجسر الأيقوني، واستقطاب القطاع الخاص لتنفيذ المشروع على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اطلع سموّه على جدارية كبيرة، تضمّنت عرضاً لمسيرة تطور منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع خلال السنوات الـ10 الماضية (2014-2024)، حيث بلغ إجمالي عدد الحضور في الدورات السابقة 16700 مشارك من 45 دولة، و480 متحدثاً، فيما شهد المنتدى تطوراً من حيث عدد الحضور والمتحدثين.

جلسات المنتدى

وتضمّن اليوم الأول للمنتدى عدداً من الجلسات حول التحول الرقمي، والمدن المستدامة، وكلمة رئيسة لمؤسس «إعمار» و«نون» رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، محمد العبّار، وجلسة نقاشية حول القيادة والاستراتيجية لقادة المشاريع، شارك فيها رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع (PMI)، آيك نوانكو، ورئيسة قيادة التأثير في «PMO Strategies»، لورا بارنرد، وجلسة عن الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، وجلسة عن الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

كما شمل المنتدى كلمة رئيسة ألقتها رئيسة مكتب إدارة المشاريع بصندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإدارة المرافق، أريج نقشبندي، عن تعزيز الابتكار من خلال مجتمع قوي لمكاتب إدارة المشاريع، وكلمة رئيسة ألقاها مؤسس تطبيق «شازام»، كريس بارتون ، فيما تضمن اليوم الأول كذلك جلسة عن البيئة والمجتمع والحوكمة، وجلسة عن إدارة المشاريع الرقمية.

. منصور بن محمد يطلع على مجسم مسار المستقبل لـ «دبي ووك» وجدارية تطور المنتدى خلال عقد من انطلاقته.