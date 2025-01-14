ميثا السويدي: الإمارات نموذج ملهم يمتد لأكثر من 25 عاماً في صناعة المحتوى

أكدت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، ميثا ماجد السويدي، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في تطوير قطاع صناعة المحتوى، مشيرة إلى أن الدولة استثمرت على مدار أكثر من 25 عاماً في بناء بنية تحتية متطورة، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، ووضع تشريعات محفزة تواكب المتغيرات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان " البنية التحتية لاقتصاد صناعة المحتوى" في قمة المليار متابعة بمشاركة سعادة عبدالرحمن مجرشي، رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي لوزارة الإعلام السعودية، حيث أشارت أن قطاع صناعة المحتوى يشهد نمواً متسارعاً ويوفر فرصاً اقتصاديةاستثنائية يجب الاستفادة منها والبناء عليها لمواصلة النمو والازدهار لهذا القطاع الجديد.

وأوضحت السويدي أن حجم قطاع صناعة المحتوى يبلغ حالياً 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 500 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مشبهة حجمه بالناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل سنغافورة أو خمس دول أوروبية مجتمعة، مثل آيسلندا ولوكسمبورغ ومالطا وإستونيا وقبرص.

وأشارت أن منظومة التشريعات في الإمارات تشكل دعامة أساسية لتحفيز اقتصاد صناعة المحتوى، مؤكدة أن الدولة تعمل باستمرار على تحديث التشريعات بما يواكب التحولات السريعة في القطاع الرقمي والإعلامي، بهدف حماية حقوق المؤثرين والجمهور وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير المهنية.