رئيس الدولة يشهد الافتتاح الرسمي لـ"أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025"
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، حفل الافتتاح الرسمي لـ" أسبوع أبوظبي للاستدامة " في دورته لعام 2025.
كما شهد الافتتاح ـ الذي جرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"- عدد من سمو الشيوخ وقادة الدول ورؤساء حكوماتها وممثليها والوزراء وكبار المسؤولين بجانب الخبراء والمختصين في مجالات الاستدامة وضيوف الدولة من مختلف دول العالم.
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