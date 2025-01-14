محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، في إطار زيارته إلى الدولة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنور إبراهيم والوفد المرافق، حيث أكد سموّه اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وماليزيا، وحرص الإمارات على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك القائم في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتطلّعاتهما نحو المستقبل.

وأعرب سموّه عن ارتياحه للتطور الإيجابي الكبير الذي تشهده مجالات التعاون الثنائي، والطموحات الرامية للارتقاء بها إلى مستويات أعلى سواء على صعيد تبادل الخبرات والتجارب التنموية المتميزة، أو على مستوى تحفيز القطاع الخاص نحو اكتشاف المزيد من فرص التعاون لاسيما في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والسفر، في ضوء ما تتمتع به الدولتان من مقومات جذب قوية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بقصر زعبيل في دبي، وحضره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

من جانبه، أعرب أنور إبراهيم عن سعادته بالزيارة، مشيداً بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، مؤكداً رغبة ماليزيا في تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات التنمية والابتكار والاستدامة.

وتم خلال اللقاء بحث فرص توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لاسيما على صعيد المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة والاستعداد للمستقبل، فضلاً عن استعراض آفاق التعاون ضمن مجالات حيوية عدة، تشمل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا ومراكز البيانات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

محمد بن راشد:

. حريصون على تعزيز التعاون مع ماليزيا بما يخدم تطلعات البلدين نحو المستقبل.

أنور إبراهيم:

. نرغب في الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في التنمية والابتكار والاستدامة.