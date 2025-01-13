عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان.

ورحب سموه بمعالي وزير خارجية أوزبكستان، وبحثا خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما استعرضا التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والصناعية والسياحية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الداعمة لجهود البلدين التنموية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات قوية ومتنامية مع جمهورية أوزبكستان واستثمار الفرص المتاحة لتطوير مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يعود بالخير والازدهار على شعبي البلدين.