قمة المليار متابع.. "شروق" تدعم صناعة المحتوى وتستثمر 9 ملايين دولار في شركتين

قال محمود عدي، الشريك المؤسس لشركة "شروق بارتنرز" إحدى أكبر شركات الاستثمار البديل في العالم العربي ومقرها أبوظبي، خلال مشاركته في قمة المليار متابع، إن الشركة تسعى دائماً إلى الاستثمار في الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين في مجالات الاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى.

وأوضح عدي أن "شروق" تسعى لتكون حاضرة في القطاعات الواعدة التي تتمتع بفرص نمو مستدامة، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال التكنولوجيا وصناعة المحتوى هو أحد أهم ركائز استراتيجية الشركة.

وكشف عدي أن "شروق" أعلنت خلال القمة عن استثمار بقيمة 9 ملايين دولار أي نحو 35 مليون درهم إماراتي في شركتين ناشئتين.

وقال إن الشركة الأولى، "هيلو إيه أي"، متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تركز على ربط الشركات مع المؤثرين "المايكرو إنفلونسرز"، مما يعزز من قدرة العلامات التجارية على الوصول إلى المستهلكين بطرق مبتكرة وفعالة.

وأكد أن المايكرو إنفلونسرز أصبحوا أداة مهمة في تسويق المنتجات والخدمات، نظراً لقدرتهم على بناء روابط مباشرة مع الجمهور المستهدف.

وأشار إلى أن الشركة الثانية هي استوديو كوري متخصص في إنتاج محتوى يربط بين ثقافات شرق آسيا والشرق الأوسط.

وأكد عدي أن الاستثمار يهدف إلى دعم المحتوى الكوري الذي يحقق شعبية متزايدة في المنطقة، مع التركيز على إنتاج أعمال تتناول قضايا مجتمعية مهمة تخاطب الجمهور في المنطقة.

وأكد محمود عدي أن "شروق" تواصل استكشاف الفرص في مجالات التكنولوجيا العميقة، أشباه الموصلات، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب صناعة المحتوى.

وأوضح أن الشركة تدير محفظة استثمارية بقيمة نصف مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة، بهدف تحقيق عوائد مستدامة ومواكبة التغيرات السريعة في الأسواق.

أشار عدي إلى أن "شروق" تمتلك استثمارات في عدد من الشركات المتميزة في مجال المحتوى الرقمي، مثل "وجيز" و"360 فيوز" و"نقطة"، والتي أصبحت اليوم من بين الشركات الرائدة في المنطقة.

وأضاف أن الشركة سيكون لديها 6 إلى 7 شركات تعمل في صناعة المحتوى والاقتصاد الرقمي.

