حاكم الشارقة يعتمد إنشاء مصنع ومختبر منتجات العسل العضوي

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة، إنشاء مصنع ومختبر منتجات العسل العضوي في المنطقة الوسطى، لإنتاج العسل والمواد الدوائية والتجميلية المشتقة من العسل.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي سينفذ وفق أفضل الاشتراطات والمواصفات البيئية والصحية والدوائية والبحثية في شهر أكتوبر 2025، على أن يستهدف المصنع خلال مرحلته الأولى إنتاج 120 طناً من العسل سنوياً.