«الوطني للأرصاد»: طقس صحو نهاراً وغائم أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وذكر المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، وسرعتها تراوح بين 10 و20، وقد تصل إلى 30 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 10:57، والجزر الأول في الساعة 18:55.

كما يكون موج بحر عُمان خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 21:48، والمد الثاني في الساعة 08:22، والجزر الأول في الساعة 14:38، والجزر الثاني في الساعة 03:27.