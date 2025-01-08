أحمد بن محمد: دبي تواصل تعزيز مكانتها منصة دولية لأحدث ابتكارات الصيدلة

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، فعاليات الدورة الـ30 لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - «دوفات 2025»، التجمع الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 31 ألف زائر ومشارك من 101 دولة حول العالم، ويستمر حتى التاسع من يناير الجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «بمشاركة قياسية من نحو 1400 شركة محلية وإقليمية وعالمية، و156 متحدثاً من 100 دولة، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الكبرى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025) في مركز دبي التجاري العالمي».

وأضاف سموه: «دبي تواصل تعزيز مكانتها منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في مجال الصيدلة، وفخورون بحجم المشاركة الواسعة في هذا الحدث في نسخته الـ30».

وتابع سموه: «نتطلع لانطلاق المزيد من المبادرات والحلول الطبية من دبي، بما يخدم صحة الإنسان في كل مكان».

ورافق سموه كل من وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر شريف، والمدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، والوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ناصر البدور، والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات، السفير الدكتور عبدالسلام المدني، حيث زار سموه عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، واطلع على أبرز المنتجات الصيدلانية التي تطرحها الشركات، وآخر المستجدات والتقنيات المتعلقة بهذا القطاع.

ويستضيف المعرض نحو 1400 شركة عارضة، إلى جانب حضور 155 متحدثاً متخصصاً يقدمون 130 جلسة علمية، وتسع ورش عمل مهنية، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب الجامعات الذين سيعرضون 400 ملصق علمي حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع، ويُمنح المشاركون في المؤتمر ساعات علمية مستمرة معتمدة، حيث يحصل الحضور على 42.5 ساعة علمية معتمدة من هيئة الصحة بدبي، و21.5 ساعة علمية معتمدة من جمعية الصيادلة في أستراليا، و19.5 ساعة علمية معتمدة من الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات، السفير الدكتور عبدالسلام المدني: «خلال 30 عاماً، أصبح (دوفات) الحدث الأهم في صناعة الأدوية، لأنه يجمع كبرى شركات الصيدلة والصيادلة والمهنيين من مختلف أنحاء العالم، ويشهد هذا العام توسعاً ملحوظاً مع إضافة (فيتا شو دبي) الذي يعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية والفيتامينات».

وأضاف: «ستتم مناقشة محاور رئيسة عدة، تسهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، ومن أبرز الموضوعات المطروحة (إدارة الصيدلة والقيادة: تشكيل مستقبل الرعاية الصحية)، و(الإمكانات العلاجية لاستهداف بروتينات التكوين العظمي في مرض اعتلال الشبكية السكري)، إضافة إلى تعزيز الفهم والرؤى حول سلامة المرضى في إطار التعليم متعدد التخصصات، كما سيشمل المؤتمر موضوعات مهمة مثل (الإدارة الصحية والسريرية الاستباقية)، و(إدارة مرض السكري والسمنة: الأدوية المستقبلية المبتكرة)».

تحديات وفرص

بدوره، قال رئيس مؤتمر ومعرض دوفات، الدكتور علي السيد حسين: «يعد (دوفات) فرصة استثنائية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الأدوية والرعاية الصحية والمكملات الغذائية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن ملتزمون بتقديم منصة علمية وتفاعلية، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الابتكار في صناعة الدواء والمكملات الصحية، كما نسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في دولة الإمارات والعالم».

«فيتا شو دبي»

وينظم، بالتزامن مع مؤتمر ومعرض دوفات 2025 معرض «فيتا شو دبي»، الذي يقدم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية، ويتيح هذا المعرض لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع، ويجمع أكثر من 275 علامة تجارية من الشركات العالمية الرائدة، كما يشهد المعرض مشاركة دولية واسعة، حيث يبرز الجناح الصيني كأكبر وأهم الأجنحة المشاركة، ويتم العمل على تطوير وإنتاج وتوزيع المنتجات المدعمة بالعناصر الغذائية التي توفر فوائد صحية تتجاوز النظام الغذائي الأساسي، ويشمل هذا القطاع العديد من المنتجات المختلفة، مثل الفيتامينات، ومستخلصات النباتات، والأطعمة والمشروبات الوظيفية، والمكملات الغذائية.

ويحتل سوق الإمارات المرتبة الثانية كأسرع الأسواق نمواً في قطاع الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغ إجمالي المبيعات 4.4 مليارات دولار في 2024. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق المكملات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 24.23 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو قدره 17%، وتقدم هذه المؤشرات فرصة كبيرة لتوسع الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء في قطاع صناعة الأدوية.

ويُنظم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - دوفات 2025 من قبل «إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في إندكس القابضة»، وبدعم من هيئة الصحة بدبي، والجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي، والجمعية الدولية لعلم الأدوية، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية، وجمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية والسموم السريرية، والجمعية الدولية للهندسة الصيدلانية.

أحمد بن محمد:

. فخورون بحجم المشاركة الواسعة في هذا الحدث في نسخته الـ30.

. نتطلع لانطلاق المزيد من المبادرات والحلول الطبية من دبي، بما يخدم صحة الإنسان في كل مكان.

. 24.2 مليار دولار النمو المتوقع لسوق المكملات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030.