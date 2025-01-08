مجلس الألياف البصرية يعقد مؤتمره ومعرضه الـ 14 في دبي

ينظم مؤتمر مجلس الألياف البصرية (فايبر كونيكت كاونسل) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 20 إلى 22 من يناير الحالي مؤتمرته ومعرضه السنوي الـ14 في دبي تحت عنوان «دور مشغلي الاتصالات في تمكين البنية التحتية للألياف الضوئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

وسيجمع المؤتمر نخبة من قادة القطاع والمبتكرين التقنيين وصنّاع السياسات لمناقشة التقارب المتنامي بين تقنيات الألياف الضوئية والذكاء الاصطناعي مع تسليط الضوء على الدور الأساسي لشبكات الألياف القوية في تمكين المدن الذكية والتقنيات ذاتية التحكم ومنظومات إنترنت الأشياء ومراكز البيانات من الجيل القادم.

وتستعرض جلسات المؤتمر الهندسة المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات وتنفيذ البنية التحتية للمدن الذكية وحلول الربط لمراكز البيانات لدعم أعمال الذكاء الاصطناعي وتمكين منظومة إنترنت الأشياء عبر شبكات الألياف الضوئية، إضافة إلى أتمتة الشبكات والتحسين المدعوم بالذكاء الاصطناعي ودراسات حالة إقليمية.