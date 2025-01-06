نوف البلوشي .. أول إماراتية تتخرج من برنامج الدراسات العليا بأكاديمية الدفاع البريطانية

تُعد الملازم نوف البلوشي، من مركز أنظمة الطائرات المسيرة بالقيادة العامة لشرطة دبي، أول من يلتحق ويتخرج من برنامج الدراسات العليا بأكاديمية الدفاع بوزارة الدفاع بالمملكة المتحدة على مستوى دولة الإمارات، وتحصل على الماجستير في هندسة تصميم ومحاكاة أنظمة الدفاع من جامعة كرانفيلد، وهي أول ملتحقة من قطاع الشرطة والأمن في هذا المجال، الذي يلعب دوراً مهماً في تحسين الجاهزية وتعزيز القدرات في مواجهة التحديات المختلفة بكفاءة أكبر.

ويُعنى هذا المجال بتأهيل الضباط في المجالات التقنية العسكرية والأمنية، ومحاكاة أنظمة الدفاع والأمن لعدة أغراض، منها التدرب على سيناريوهات افتراضيّة وتطوير مهارات قيادة مشاريع تطوير أنظمة الدفاع، كما يعزز القدرة على بناء سيناريوهات وبيئات افتراضية لقياس أداء الأنظمة وكفاءتها في أداء المهام الموكلة، والقدرة على تصميم وتطوير العمليات العسكرية الميدانية والافتراضية متعددة الأطراف، مع الربط التقني والعسكري بينهما.

وتعمل الملازم نوف البلوشي في قسم التصميم والتنفيذ بمركز أنظمة الطائرات المسيرة بالإدارة العامة للعمليات، وهي حاصلة على بكالوريوس هندسة الفضاء من جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو في فريق مشروع تطوير شبكة الطائرات دون طيار "الدرونز" في شرطة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز عمليات الشرطة وربط الذكاء الاصطناعي بعمليات "الدرونز" وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بواسطة أنظمة المحاكاة، بما يعزز ويضمن استدامة الأمن والأمان وحماية المجتمع، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

التأهيل في التخصصات النوعية

وحول هذا الشأن، قال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات: إن الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يدعم ويتابع بشكل مباشر عملية تأهيل وتدريب وتعليم ضباط شرطة دبي في التخصصات النوعية، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم وتعزيز منظومة العمل الشرطي من خلال توفيرها المهارات والمعرفة المتخصصة التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات الشرطية والتعامل مع التحديات المعاصرة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التحاق موظفي شرطة دبي في مختلف المجالات التخصصية والمهنية والأكاديمية النوعية، وتحقيقهم العديد من الإنجازات في مجال العمل.

وأضاف اللواء الغيثي: من خلال دعم الكوادر وإلحاقهم لدراسة التخصصات المتقدمة، تستطيع أجهزة الشرطة تحسين أدائها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة بمرونة وكفاءة أعلى، وهو الأمر الذي تنتهجه شرطة دبي التي تعد من أكثر الأجهزة الشرطية المتقدمة والرائدة والسباقة في جاهزيتها للمستقبل.

تطوير الكفاءات

من جانبه، قال العميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات، إن الإدارة تمتلك منظومة متطورة ومتقدمة في مجال أنظمة الطائرات دون طيار، وتعمل بشكل مستمر على تطوير القدرات سواء من ناحية الأداء التقني والفني والمهني والعملياتي، أو من ناحية تطوير كفاءة المورد البشري، وإن الملازم نوف البلوشي أحد النماذج للكفاءات الوطنية المتمكنة، والتي يُعول عليها في تحقيق الريادة في هذا المجال عبر تطوير أنظمة المحاكاة في العمل.

وأوضح العميد تركي أن تخصص هندسة تصميم ومحاكاة أنظمة الدفاع، يستخدم تقنية لتوفير بيئة افتراضية تحاكي الواقع لأغراض متعددة في مجال الدفاع والأمن، ويتلقى الملتحقون فيها التدريب على سيناريوهات افتراضية للتعامل مع سيناريوهات معقدة وخطيرة في بيئة آمنة وواقعية، ويمكن لهذه السيناريوهات أن تشمل عمليات عدة منها التعامل مع الأزمات والكوارث، حيث تساعد المحاكاة القادة والمخططين على تحسين مهاراتهم في اتخاذ القرارات السريعة والصحيحة تحت الضغط.

وأضاف العميد تركي بن فارس : تُوفر هذه البيئة فرصة للتعلم وتطوير استراتيجيات فعّالة للتعامل مع التحديات، ويمكن استخدامها أيضاً لتقييم فعالية الأنظمة الجديدة وتحليل أدائها في مواقف متنوعة دون المخاطرة بالأرواح أو الموارد.

أشعر بالفخر.. وهذا ثمرة التمكين

بدورها، قالت الملازم نوف البلوشي: أشعر بالفخر لأني أول من يلتحق ويتخرج من برنامج الدراسات العليا بأكاديمية الدفاع بوزارة الدفاع بالمملكة المتحدة على مستوى دولة الإمارات، وأحصل على الماجستير في هندسة تصميم ومحاكاة أنظمة الدفاع من جامعة كرانفيلد، وأول مُلتحقة من قطاع الشرطة والأمن في هذا التخصص، وإن هذا الإنجاز التعليمي هو ثمرة تمكين ودعم وإيمان قياداتنا الرشيدة بشبابها، وحرص ودعم القيادة العامة لشرطة دبي لتأهيل كوادرها البشرية. كما أفخر برفع علمي الإمارات في القاعة الرسمية في أكاديمية وزارة الدفاع احتفالًا بأول مواطن إماراتي من كلية تكامل القدرات العسكرية.

وبينت الملازم نوف البلوشي، أن اختيارها التعليمي يعود إلى عمر ١٣ عاماً، حيث كانت في زيارة لمعرض الطيران في دبي، وأعجبت بما احتواه المعرض في مجال قطاع الطيران، وعندما تخرجت من الثانوية العامة التحقت بجامعة خليفة لدراسة هندسة الفضاء، وبعدها استقطبتها شرطة دبي للعمل في مركز أنظمة الطائرات المسيرة في الإدارة العامة للعمليات، ومن ثم قامت شرطة دبي بابتعاثها لبرنامج الدراسات العليا بأكاديمية الدفاع بوزارة الدفاع بالمملكة المتحدة.

وقالت الملازم نوف البلوشي: أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإلى كافة قيادات شرطة دبي وإلى كل من دعمني في مسيرتي المهنية والتعليمية، وإنني أتطلع إلى مواصلة العمل بكل جهد واجتهاد وبإخلاص وتفانِ، من أجل تحقيق أفضل النتائج التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء في العمل وتحقيق الأهداف التي تخدم المجتمع.