دبي الإنسانية و"ثنك سمارت" تتعاونان لدعم القضايا الإنسانية

أعلنت دبي الإنسانية، عن شراكتها مع "ثنك سمارت"، المنصة المتخصصة في صناعة المحتوى، لإطلاق سلسلة من الحملات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز التفاعل الإنساني وتوسيع نطاق التواصل.

وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي لتوحيد جهود الأفراد والمجتمع دعما للقضايا الإنسانية.

وتنطلق هذه الشراكة رسميا خلال ماراثون دبي 2025 حيث تتعاون الجهتان على تشجيع الجمهور للمشاركة تحت شعار "نجري من أجل الإنسانية" وذلك لتعزيز روح التضامن والتكاتف مع إبراز أهمية دعم الجهود الإنسانية.

وستتاح للمشاركين والداعمين للحملة فرصة تقديم تبرعات خيرية تخصص عائداتها لدعم أعضاء دبي الإنسانية من المنظمات غير الربحية، وستستخدم هذه العائدات في تعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ ودعم برامج التنمية المستدامة بما يسهم في تحسين قدرة المجتمعات على التعامل مع الأزمات بفعالية وتقديم المساعدة المنقذة للحياة.

وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية جوسيبي سابا، إنها تؤمن بهذا التعاون الذي يعد مفتاح إحداث تغيير إيجابي، وتسعى دائما إلى بناء شراكات مع جهات تشاركها الرؤية والطموح لإحداث أثر ملموس.

من جهته أعرب هيثم عبيد، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "ثنك سمارت" عن سعادته بأن تكون الشركة جزءا من هذا الحدث الذي يجمع بين الرياضة والعمل الإنساني في إطار ماراثون دبي، معتبرا التعاون مع دبي الإنسانية فرصة مثالية للإسهام في قضية نبيلة تخدم المجتمع بأسره.