حمدان بن محمد ووزير الدفاع الإيطالي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، في أبوظبي وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

وأعرب سمو ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مستهل اللقاء، عن ترحيبه بجويدو كروسيتو في دولة الإمارات، منوهاً سموه بالتطور المستمر في العلاقات الإماراتية - الإيطالية وما تشهده من ازدهار في شتى المجالات، وذلك في ضوء عمق روابط التعاون والشراكة النموذجية التي طالما جمعت بين البلدين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت جويدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، على متن سفينة أميريجو فيسبوتشي، وناقشنا خلال اللقاء العلاقات المزدهرة بين الإمارات وإيطاليا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يدعم منظومة الأمن والسلام الإقليمي والدولي، كما قمنا بجولة للاطلاع على هذه السفينة العريقة».

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية، ومتطلبات الارتقاء بهذا التعاون عبر زيادة تبادل الزيارات والخبرات، في مجال تطوير التقنيات الدفاعية، ورفع مستويات كفاءة وجاهزية الأفراد، بما يسهم في صون مصالح الدولتين، وتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع تأكيد أهمية تكثيف التعاون من أجل تسريع وتيرة الجهود الدولية الداعمة للسلام والمعزّزة لمقومات الاستقرار، كونهما يشكلان الركيزة الأولى للتنمية.

وقد زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجويدو كروسيتو، سفينة التدريب الإيطالية «أميريجو فيسبوتشي» إحدى أعرق سفن التدريب في العالم، خلال وجودها في ميناء زايد في أبوظبي، ضمن أول زيارة لها إلى الدولة في تاريخها الممتد إلى 93 عاماً.

وتفقّد سموه السفينة الإيطالية التاريخية، التي يعود بدء تشغيلها إلى عام 1931، حيث قام سموه في ختام الجولة بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، تقديراً لتاريخ السفينة التي تُعدّ رمزاً للبحرية الإيطالية.