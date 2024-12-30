«شرطة أبوظبي» توزع خوذات السلامة على مستخدمي الدراجات النارية في «تل مرعب»

نفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة مشتركة تضمنت توزيع خوذات السلامة الواقية للرأس على مستخدمي الدراجات النارية أثناء مرورهم على الطريق الرئيس باتجاه مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2025)، وفي مخيم العائلات بموقع المهرجان.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، أن المبادرة تأتي ضمن الشراكة والتعاون مع شرطة أبوظبي في تحقيق أهدافها نحو تعزيز السلامة والأمان لزوار المهرجان من مستخدمي الدراجات النارية، لافتاً إلى أن مبادرات الهيئة تعد امتداداً للإرث الحضاري في المجال الإنساني، وضمن دعم القيادة الرشيدة في نشر القيم الإنسانية وترسيخها في المجتمع.

ودعا مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، العميد حمدان سيف المنصوري، مستخدمي الدراجات النارية من زوار مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2025) إلى ضرورة الالتزام بتدابير السلامة والأمان، والحرص على عدم إصدار الضجيج والإزعاج بمناطق مخيمات العائلات، والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية، وعدم تزويد المركبات والسير بها على الطرقات العامة.