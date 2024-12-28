7 فعاليات كبرى لإسعاد العمال في رأس السنة

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إطلاق احتفالات رأس السنة للقوى العاملة في دبي 2025 تحت شعار «نحتفل بالإنجازات، ونبني المستقبل» وتتضمن سبع فعاليات كبرى، ومفاجآت استثنائية تشمل جوائز ضخمة تتضمن سيارات وسبائك ذهبية وهواتف وأجهزة إلكترونية وتذاكر سفر وباقات خدمية، فضلاً عن فعاليات ضخمة يتوقع أن تجذب عشرات الآلاف من كوادر القوة العاملة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد المري، إن الاحتفالات تنظم تكريماً للفئة العاملة وتقديراً لدورها المحوري في بناء دبي ونهضتها، ما يعكس القيم الإنسانية للإمارة ويؤكد مكانتها مدينة عالمية تحتضن الجميع، وتثمن جهود جميع أفراد المجتمع.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس، أن احتفالات رأس السنة للقوى العاملة في دبي بمثابة رسالة شكر وامتنان للفئة العاملة التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاح دبي. وأشار إلى أن الإدارة حرصت على تسهيل كل الإجراءات لضمان راحة الحضور، وتنظيم فعالية تعكس القيم الإنسانية لدبي، مع وضع خطة شاملة لضمان أمن وسلامة الجميع.

بدوره، قال نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي اللواء عبيد مهير بن سرور، إن احتفالات رأس السنة 2025 ستختلف عن احتفالات العام الماضي، إذ تتضمن سبع فعاليات بدلاً من ثلاث، وتجهز مفاجآت كبرى سعيدة لهذه الفئة المهمة في الدولة ودبي، لافتاً إلى أن هناك ثلاث مناطق رئيسة للاحتفالات في جبل علي والقوز والمحيصنة، أكبرها في منطقة القوز، حيث تم تجهيز الموقع لاستقبال أكثر من 10 آلاف شخص من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن الأنشطة ستبدأ من الثانية ظهراً وتستمر إلى ما بعد منتصف الليل، متوّجة بعرض مذهل للألعاب النارية التي تضيء سماء دبي في لحظة مميزة تُبشر ببداية عام جديد. وستشهد عروضاً موسيقية بمشاركة مطربين عالميين، وعروضاً بهلوانية مبهرة، وحفلات «دي جي» تضفي أجواء احتفالية فريدة، إضافة إلى عروض من فرق عالمية تُبرز التنوع الثقافي والفني.

وأكد بن سرور أن هذه الاحتفالات تسلط الضوء على التزام دبي بتعزيز القيم الإنسانية، مشيراً إلى أن تكريم الفئة العاملة يعكس رسالة دبي في تعزيز التماسك المجتمعي، والاحتفاء بجميع من يسهم في دعم مسيرتها التنموية، ويؤكد حرص الإدارة على إرساء معايير التقدير والعطاء.

من جهته، قال مساعد المدير لقطاع تنظيم العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء الدكتور علي عبدالله بن عجيف، إن المظاهر الاحتفالية برأس السنة للقوى العاملة ستكون مبهجة ومختلفة في رأس السنة الجديدة، وستقدم مجموعة مميزة من الجوائز القيمة برعاية مؤسسات عدة، تشمل سيارات وسبائك ذهبية، وأجهزة إلكترونية، وسكوترات كهربائية، وتذاكر سفر، وجوائز نقدية يتم السحب عليها طوال اليوم.

وأضاف أن هذه الاحتفالات تعكس جهود دبي المستمرة في تعزيز قيم العطاء والامتنان، مؤكداً أن تكريم الفئة العاملة يُبرز التقدير الكبير لدورها في دعم مسيرة التنمية والبناء.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي يعكس روح دبي الإنسانية ويبرز قيمها في التسامح، مؤكدة حرصها على تعزيز الجانب الإنساني والاعتزاز بفئة تمثّل قيمة مهمة في نسيج دولة الإمارات ودبي.

الفريق محمد المري:

. الاحتفالات تنظم تكريماً للفئة العاملة وتقديراً لدورها المحوري في بناء دبي ونهضتها.

اللواء عبيد مهير بن سرور:

. الأنشطة الاحتفالية تتضمن عرضاً مذهلاً للألعاب النارية، وعروضاً موسيقية بمشاركة مطربين عالميين.

. 3 مناطق رئيسة للاحتفالات في جبل علي والقوز والمحيصنة.