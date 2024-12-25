1450 مستأجراً يستفيدون من «إيداع القيمة الإيجارية»

أعلنت دائرة القضاء - أبوظبي عن استفادة 1450 شخصاً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من خدمة إيداع القيمة الإيجارية ضمن تطبيق دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تتيح للمستأجر تقديم طلب إيداع القيمة الإيجارية للمؤجر نظراً لرفضه استلام القيمة الإيجارية لسبب غير قانوني أو تعذر الوصول إليه، مشيرة في تقرير نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الخدمة لا تتطلب الحضور الشخصي لمقر الدائرة، حيث يتم الإيداع إلكترونياً عبر موقعها الرسمي أو تطبيق الدائرة الذكي، ويتم الحصول على إيصال إلكتروني معتمد.

وتفصيلاً، أكدت دائرة القضاء - أبوظبي، أن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يدعم تنفيذ رؤيتها لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.

وأشارت الدائرة إلى أن الإصدار الجديد من تطبيقها الذكي، الذي أطلقته هذا العام وفر منصة متكاملة ومتطورة للمتعاملين تتيح سهولة الوصول إلى ملفاتهم القضائية والاطلاع على مستجداتها في جميع محاكم ونيابات إمارة أبوظبي عبر خطوات ميسرة، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المدعومة بتقنيات ذكاء الأعمال.

ولفتت إلى تحقيقها نقلة نوعية في تنفيذ متطلبات التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف وأولويات خطتها الاستراتيجية، والتي تركز في برامجها ومشاريعها على التطور التقني والخدمات الذكية والمعززة بإجراءات ذكية واستباقية، وتوفير خيارات متعددة بإتاحة مراكز الخدمة واستقبال المعاملات عبر مختلف الأجهزة الذكية.

ويتيح الإصدار الحالي للتطبيق الذكي لدائرة القضاء والمرتبط بالدخول عبر الهوية الرقمية، متابعة مستجدات ملفات القضايا وحالتها في المحاكم والنيابات، والاطلاع على التفاصيل، وتحميل المستندات مع سهولة تقديم الطلبات، وسداد الغرامات والمبالغ المستحقة في الملفات القضائية وفق خيارات دفع رقمية متعددة، وتحديث رقم الحساب الدولي للملفات، ومتابعة جدول مواعيد الجلسات وحضورها عن بُعد، فضلاً عن توفير خدمات الاستعلام عن القضايا وحالة الملف الجزائي، والاطلاع على معاملات الكاتب العدل والتوثيقات وعقود الزواج الرقمية.

كما استحدثت الدائرة آلية جديدة لإشعار المتقاضين بشأن الأحكام الصادرة والإجراءات اللازمة والتنبيهات الخاصة بمستجدات ملفاتهم القضائية وجلسات المحاكم والطلبات المقدمة عليها، لتوجيه المتعامل بالإجراءات اللاحقة المطلوبة، كما تعمل دائرة القضاء - أبوظبي على تحديث وتطوير التطبيق بشكل مستمر، لإضافة المزيد من الخدمات القضائية والعدلية عبر منصة واحدة متكاملة.

. الخدمة تتيح للمستأجر تقديم طلب إيداع القيمة الإيجارية للمؤجر إذا رفض استلامها لسبب غير قانوني أو تعذر الوصول إليه.