«الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة الرقابية

ناقشت «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» خلال اجتماعها برئاسة وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، محمد سعيد النعيمي، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026.

وأكد النعيمي مواصلة تطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال في بيان صحافي، إن سلامة الأغذية تمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية. وأضاف أنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية.

وتناول الاجتماع الذي انعقد في أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة بخطة العمل للفترة 2024-2026، وتم استعراض محاور رئيسة تسهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية عبر تعزيز البرامج التوعوية وتطوير البرامج الرقابية.