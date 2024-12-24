«دبي للأمن الإلكتروني» ينظم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»

يستضيف مركز دبي للأمن الإلكتروني، برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»، في 21 يناير المُقبل، بمشاركة أكثر من 350 خبيراً، وما يزيد على 100 مسؤول حكومي دولي، وأكثر من 50 متحدثاً دولياً، و30 مبتكراً في مجال تقنيات الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، من أجل إعادة رسم ملامح قطاع الحوسبة السحابية، ومناقشة الإمكانات الكبيرة التي يوفرها لدفع عمليات الابتكار، وتمكين الاقتصاد الرقمي.

ويضم المنتدى، الذي تُعقد أعماله في دبي، نخبةً من قادة الفكر وصنّاع القرار في مجال التكنولوجيا، الذين سيلقون الضوء على دور التقنيات السحابية في تطوير الإدارة العامة وتحسين الحوكمة، ودعم التنمية المستدامة حول العالم.

ويركز المنتدى على مجموعة من الموضوعات الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمومية، والحلول السحابية المستدامة، واستخدام التقنيات السحابية في التنمية، حيث تتماشى هذه الموضوعات مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتواكب توجهات اقتصاد الإمارة المرتكزة على المعرفة والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، فضلاً عن أثر الحدث في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً في التكنولوجيا والابتكار.

ومن خلال الجلسات المتنوعة التي تشملها أجندة المنتدى، سيحظى الحضور بمعلومات قيّمة حول التطبيقات الناجحة للحوسبة السحابية في المجال الحكومي، بالإضافة إلى الإمكانات التي توفرها الحوسبة الكمومية وحلول التعافي من الكوارث التقنية، بما يسهم في تعزيز المرونة ومستوى الأداء في بيئة العمل الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني، إن تنظيم المنتدى في دبي لأول مرة عالمياً، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ونخبة من شركائنا، يعدّ خطوة مهمة تسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجالات الابتكار والسلامة والأمان في البيئة الرقمية.

وأضاف أن المنتدى سيكون فرصة نموذجية لإلقاء الضوء على جهود تعزيز دور الأمن السيبراني في مستقبل الحوكمة الذكية وضمان أمنها، إذ يسهم اعتماد التقنيات السحابية في إرساء مستقبل آمن ومستدام وعالي الكفاءة للحكومات في مختلف أنحاء العالم، وضمن الفضاء السيبراني.

ويمثل «المنتدى العالمي للحوسبة السحابية الحكومية» منصة حيوية لدفع الابتكار في مجال التقنيات الداعمة للعمل الحكومي، وتطوير الحلول السحابية التي سترسم ملامح مستقبل التحوّل الرقمي حول العالم، ويعقد بالتعاون مع «دو» الشريك الرئيس، وكل من «مورو»، و«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية».