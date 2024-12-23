محمد بن راشد يهنئ البروفيسور عمر ياغي لفوزه بـ "نوابغ العرب 2024"

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البروفيسور عمر ياغي من الأردن، لفوزه بجائزة "نوابغ العرب 2024" عن فئة العلوم الطبيعية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024، البروفيسور عمر ياغي من الأردن.

قدّم البروفيسور عمر ياغي، أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية".

وتابع سموه: "حيث أسهمت ابتكاراته في تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة، والمياه، والبيئة، ونشر أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250,000 استشهاد علمي…".



وختم سموه قائلا: "نبارك له هذا الإنجاز العلمي،ونؤكد أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية في العديد من المجالات".