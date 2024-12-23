رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، جوانب العلاقات الثنائية، وإمكانات تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنمية والازدهار في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السموّ رئيس الدولة في أبوظبي، ألكسندر لوكاشينكو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس الضيف، مثمناً حرصه على دفع العلاقات الإماراتية - البيلاروسية إلى آفاق أرحب من التعاون والتطور.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعبّر رئيس بيلاروسيا عن شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحفاوة الاستقبال التي يحظى بها خلال زياراته إلى الدولة، مؤكداً الاهتمام الذي توليه بلاده بتعزيز علاقاتها وتوسيع قاعدة مصالحها المشتركة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبَي البلدين.

وأشار إلى التطور المستمر الذي تشهده علاقات دولة الإمارات وبيلاروسيا.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ورئيس مجلس إدارة شركة «إيجل هيلز»، محمد العبار.