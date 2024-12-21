توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 07:46 الجزر الأول عند الساعة 10:54 والجزر الثاني عند الساعة 23:55، وفي بحرعمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 02:55 والجزر الأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:51.