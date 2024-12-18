240 ساعة تدريبية توفرها «التربية» لـ 24 ألف تربوي

أطلقت وزارة التربية والتعليم فعاليات أسبوع التدريب التخصصي، الذي يستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، ضمن استعداداتها للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2024 – 2025، بمشاركة أكثر من 24 ألف كادر تربوي، وتهدف الوزارة من خلال هذا الأسبوع إلى الاستثمار في قدرات كوادرها التربوية وتزويدها بكل الإمكانات والأدوات المبتكرة التي تمكنها من تبني أساليب تعليمية متطورة ووضع خطط دراسية تخدم مصلحة الطلبة.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها على «إكس»، أن أسبوع التدريب التخصصي يوفر أكثر من 240 ساعة تدريبية من بينها 66 ورشة عمل تضم ست ورش مخصصة للقيادات المدرسية، و45 ورشة مخصصة للمعلمين، إضافة إلى 15 ورشة مخصصة للوظائف الداعمة، من أجل صقل مهارات المعلمين وإتاحة المجال لتبادل الخبرات التربوية ضمن بيئة تعليمية تتبنى الابتكار والريادة، بما ينعكس على جودة مخرجات المنظومة التعليمية وتطورها ورفدها بمقومات تميزها وتنافسيتها في المستقبل.

وأكدت الوزارة أهمية أسبوع التدريب التخصصي، حيث يشكل أحد محاور استراتيجية الوزارة للمضي قدماً في تطوير ممكنات الكوادر التربوية كافة، عبر الاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم للوصول إلى الريادة المنشودة في قطاع التعليم، حيث ستكتسب الكوادر التربوية خلال التدريب عدداً من المهارات المتقدمة في مجموعة من المجالات الحيوية ذات الأولوية في الدولة.

ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي برامج وفعاليات متنوّعة تعزز من مفاهيم الابتكار والتميز والريادة التربوية لدى كل عناصر الميدان التربوي، وتجعل منه سمة بارزة من سمات المنظومة التعليمية الوطنية، كما يتيح التدريب مسارات تطور ريادية لكل كوادر الميدان، ويمكنهم من تعزيز خبراتهم وتنميتها وتطبيقها بشكل مهني مدروس.