توقعات بسقوط أمطار خفيفة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشرقية والجزر يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س؛ ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والمد الثاني عند الساعة 04:28، والجزر الأول عند الساعة 21:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:46؛ أما بحر عمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والمد الثاني عند الساعة 23:53 والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.