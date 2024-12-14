عبدالله بن زايد يشارك في اجتماعات العقبة الوزارية حول سوريا

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في "اجتماعات العقبة الوزارية حول سوريا" التي انطلقت اليوم في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وقد شارك سموه في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا حيث تم توجيه الدعوة إلى الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين "الرئيس الحالي للقمة العربية" ودولة قطر إلى حضوره بجانب أعضاء لجنة الاتصال وهم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودولة العراق الشقيقة، والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأمين عام جامعة الدول العربية.

وشارك في الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومعالي فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة العراق الشقيقة، ومعالي عبدالله بو حبيب وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما شارك في الاجتماع سعادة عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبحث الاجتماع، الذي دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسبل تعزيز الجهود العربية المبذولة الداعمة لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمن واستقرار شعبها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدتها وسيادتها، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع في بلورة نهج عمل جماعي عربي وإقليمي ودولي يدعم التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يلبي طموحات الشعب السوري في التنمية والحياة الكريمة.

وتوجه سموه بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على دعوتها لاستضافة هذا الاجتماع المهم الذي يجسد الالتزام الراسخ بدعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها الشقيق.

وأصدر اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين "الرئيس الحالي للقمة العربية" ودولة قطر بيانا في ختام أعماله.