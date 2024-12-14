«الخارجية» تحذر المواطنين في الخارج من ارتداء مقتنيات نادرة

حذرت وزارة الخارجية المواطنين في الخارج من حمل مبالغ مالية كبيرة، أو ارتداء مقتنيات ثمينة ونادرة.

وأكدت حرصها على تقديم أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بهم مع بدء موسم السفر في الشتاء، لافتة إلى مواصلة استعداداتها المكثفة لضمان متابعة أمورهم.

وأكدت مديرة إدارة شؤون المواطنين، بشرى المطروشي، أن وزارة الخارجية تلتزم برؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل، وتسعى بشكل مستمر إلى تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تصميم وتقديم خدمات استباقية وسريعة تلبي احتياجات وتوقعات مواطني الدولة في الخارج.

وأضافت أن الوزارة تركز على تبسيط الإجراءات وتقديم حلول مبتكرة تعتمد على التحول الرقمي، ما يتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى الخدمات، وإنجاز المعاملات في وقت قياسي عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي.

وتؤكد الوزارة أهمية التخطيط المسبق للسفر وضرورة إجراء الحجوزات من خلال شركات معتمدة وموثوقة، وتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة، أو ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة، كما تؤكد ضرورة اختيار أماكن إقامة تتوافر فيها معايير الأمن والسلامة، والاطلاع على تعليمات وإرشادات السفر المتاحة في صفحة إرشادات السفر، حسب كل وجهة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.