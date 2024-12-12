منصور بن زايد يتبرع بـ 10 آلاف شجرة دعماً لـ «نزرع مسايدنا»

تبرع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بـ10 آلاف شجرة لمبادرة «نزرع مسايدنا.. فلنغرسها خضراء بتبرعك»، التي أطلقتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي جاءت تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، بهدف زراعة الأشجار في باحات الجوامع والمساجد بمختلف أنحاء الدولة، بما يعزز الاستدامة البيئية وينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن تبرع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بـ10 آلاف شجرة لتزيين باحات جوامع ومساجد الدولة، يعكس حرص سموه المستمر على نشر أفضل الممارسات المستدامة في البيئة، وترك بصمة إيجابية في نفوس جميع أفراد المجتمع، وتقديم سبل الرعاية كافة للمساجد لمساعدتها على القيام بدورها المهم.