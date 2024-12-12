طقس غائم وأمطار محتملة حتى الأحد

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لمنخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار، وذكر المركز أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، أمس، بلغت 31.1 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، فيما بلغت أقل درجة حرارة سجلت بالدولة 9.9 درجات مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

فيما يكون طقس غد صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً ليلاً على بعض المناطق الشمالية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح بعد غد، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس بعد غد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ولفت إلى أن الطقس الأحد المقبل، يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.