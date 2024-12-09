توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم مع احتمال سقوط أمطار آخر الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الشمالية والجزر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:51 والمد الثاني عند الساعة 19:43 والجزر الأول عند الساعة 14:37 والجزر الثاني عند الساعة 02:28، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:51 والمد الثاني عند الساعة 04:51، والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:38.