اليوم.. انطلاق الموسم الرابع لسوق المزارعين الإماراتيين

تنطلق اليوم، فعاليات الموسم الرابع من سوق المزارعين، إحدى أبرز المبادرات المجتمعية التي تُنظمها بلدية دبي في الحديقة القرآنية للمرة الأولى، وتستمر حتى 22 فبراير 2025.

ويُمثل سوق المزارعين مبادرة مجتمعية وترفيهية تنظمها البلدية في إطار جهودها الهادفة إلى دعم المزارعين المواطنين، وتعزيز قطاع الزراعة الإنتاجية المحلية، الذي يُعد من أبرز المجالات التي تركز عليها البلدية، تعزيزاً لريادة الإمارة وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة عبر تنظيم المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين المواطنين وأصحاب المشاريع الزراعية الريادية.

ويتميز السوق بوجود منافذ بيع للمزارعين وأصحاب المشاريع المصاحبة، لعرض منتجاتهم الزراعية ومنتجات الألبان، ومنتجات المشاريع المنزلية على الجمهور وبيعها مباشرة، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وقطاع الزراعة المحلية، وتعزيز الممارسات الزراعية واستغلال الأراضي.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أحمد الزرعوني: «منذ الموسم الأول لسوق المزارعين هدفت بلدية دبي إلى جعله منصة متكاملة وشاملة تجمع المزارعين الإماراتيين في مكان واحد، وتوفر لهم مساحة لعرض منتجاتهم الزراعية العضوية من المزرعة إلى المستهلك مباشرة، ورسّخ السوق موقعه ضمن أهم الفعاليات المجتمعية السنوية في حدائق دبي خصوصاً في فترة الشتاء، وبات يتمتع بطابع وبُعد اجتماعي واستثماري ووطني، إذ يُعد من الأجندة الثرية لبرنامج (مزارع دبي)، الذي يهدف إلى دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة. كما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، وكذلك يتكامل مع البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) الهادف إلى تعزيز ريادة القطاع الزراعي، ورفع جَودة المنتج الزراعي المحلي والحفاظ على استدامته».

وأضاف: «نتوقّع أن يحقق الموسم الرابع حضوراً ومشاركة لافتة من سكان ومقيمي وسياح الإمارة، خصوصاً في ظل توافر العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المُصاحبة للسوق طوال فترة إقامته، التي توفر مساحة لأفراد العائلة تجمع ما بين الحصول على أفضل المنتجات الزراعية المحلية بأسعار تنافسية والاستمتاع بأجواء السوق الفريدة».

وتوفر بلدية دبي تسهيلات للمشاركين في سوق المزارعين، ومنها منافذ بيع بتصاميم مميزة لعرض المنتجات، إضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والورش التوعوية، وعربات الطعام وغيرها. كما تعمل على تكثيف دعم المشاريع الزراعية في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن القطاع الزراعي المحلي، وذلك عبر فتح قنوات تسويق أوسع للترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، فضلاً عن إمكانية مشاركة المشاريع الصغيرة ومشاريع الأعمال المنزلية، وتقديم خدمات متكاملة للمزارعين من استشارات، ودورات، وإرشادات زراعية.

يُذكر أن عدد زوار سوق المزارعين وصل إلى 143 ألفاً و569 زائراً منذ افتتاحه الموسم الأول وحتى اليوم، إضافة إلى 135 مستفيداً من المزارعين الذين شاركوا في فعاليات مواسمه الثلاثة السابقة.

. منافذ للمزارعين وأصحاب المشاريع المنزلية لبيع بضائعهم، إضافة إلى فعاليات ترفيهية وإرشادات زراعية.